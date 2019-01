Schramberg Woher kommt mein Name?

Der Name ist ein Wohnstättenname für jemanden, der an einer Steige, also an einem Anstieg oder steilen Pfad, wohnte.

Im Hornberger Lagerbuch aus dem Jahr 1491 ist ein Heinrich Steig auf dem Reichenbacher Sägehof genannt. In den Musterungslisten für das Amt Hornberg von 1589 finden sich Namensträger in Hornberg, Gutach und Kirnbach. Das gegen Mitte des 16. Jahrhunderts angelegte und regelmäßig ergänzte Urbar des Rochus Merz verzeichnet dann Namensträger auch in der Schramberger Gegend, vor allem in Tennenbronn, wo die Staiger besonders häufig auftraten, aber auch in Mariazell, Lauterbach und Aichhalden.