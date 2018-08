Schramberg Woher kommt mein Name?

Entsprechend der heutigen Häufigkeit und Verbreitung des Namens sind auch an vielen verschiedenen Orten in der Gegend frühe Nennungen zu verzeichnen. In Holzhausen bei Sulz und in Irslingen gibt es beispielsweise zahlreiche frühe Roth. In Seedorf waren sie spätestens ab dem 17. Jahrhundert so zahlreich, dass man einzelne Familienäste zur besseren Unterscheidung "Rothlocher" beziehungsweise "Rothwanger" nannte.

Was die Herkunft des Namens angeht, kommen mehrere Erklärungen in Betracht, wobei je nach Familienstamm die eine oder die andere zutreffend sein kann. Der Name kann auf althochdeutsch hruod "Ruhm" zurückgehen (die alten germanischen Rufnamen Rothard, Rotger oder Rother). Er kann auch auf eine gerodete Fläche hinweisen, an welcher der erste Namensträger wohnte. Oder aber der Vorfahre war jemand, der aus einem Ort namens Roth stammte und deshalb mit diesem Namen bedacht wurde. Auch die Haarfarbe kann im Einzelfall eine Rolle bei der Benennung gespielt haben.