Schramberg Woher kommt mein Name?

Frühe Namensträger in der weiteren Umgebung von Schramberg finden sich einige. Um 1530 wirtschaftet ein Hans Mercklin in Fluorn. Spätestens zu Beginn des 17. Jahrhunderts leben Namensträger auch in Villingendorf und Deißlingen. Ein Franz Michael aus Elzach heiratet 1779 in Schramberg, hat dort aber keine männlichen Nachkommen hinterlassen. Im Rahmen unserer Leser-Aktion "Woher kommt mein Name?" erforscht Martin Dilger die Herkunft von Familiennamen. Wer mehr über seinen Namen wissen möchte, schreibt per Mail an redaktionschramberg@schwarwaelder-bote.de