Schramberg Woher kommt mein Name?

Schramberg. Der Familienname Kreuzberger ist nicht besonders häufig, etwa 500 Namensträger dürften sich in Deutschland finden lassen. Die Familien sind über das ganze Bundesgebiet verstreut, ein Muster, was oft auf Einwanderung schließen lässt. Möglicherweise ist der Name im heutigen Österreich entstanden, im Salzburger Raum gibt es auch heute noch zahlreiche Kreuzberger. Ausgeschlossen werden kann, dass der Name vom bekannten Berliner Stadtteil abstammt. Dass allerdings irgendeine Erhebung namens Kreuzberg oder ein dazugehörender Ort Pate stand, ist wiederum stark anzunehmen. Davon gibt es allerdings mehr als eine Handvoll. In der Gegend um Schramberg tauchen die Kreuzberger zunächst in Winzeln auf. In der Musterungsliste von 1615 sind dort gleich mehrere Namensträger genannt: Wendel, Jacob, Jerg (Georg), zwei Hans und zwei Bartle (Bartholomäus).