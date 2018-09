Schramberg Woher kommt mein Name?

Der Name geht auf die alte Bezeichnung "Bühl" (mittelhochdeutsch bühel) für eine größere Bodenerhebung zurück. Ein Teil der ersten Namensträger lebte also an oder auf einem Hügel. Für andere frühe Namensträger kommt freilich auch eine Benennung nach der Herkunft aus einem der vielen Orte namens Bühl in Frage – der Name ist schließlich an mehr an einer Stelle entstanden.

Namensnennungen vor 1600 finden sich zuhauf, im heutigen Landkreis Rottweil vor allem im Lehengericht. Der Siedlungsplatz Weiden im heutigen Vorderlehengericht, auf dem schon um das Jahr 1525 Bühler nachzuweisen sind, grenzt übrigens direkt an den Flurnamen Bühl.