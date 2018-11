Schramberg Woher kommt mein Name?

Schramberg. Der Familienname Kunz kommt in Deutschland flächendeckend um die 30 000-mal vor, in der Liste der häufigsten Namen belegt er ungefähr Platz 160. Der Name ist vielerorts unabhängig voneinander entstanden. In Baden-Württemberg zeigen sich Schwerpunkte in der Karlsruher Gegend – in Marxzell südlich von Ettlingen heißen mehr als drei Prozent der Einwohner so –, im Landkreis Schwäbisch Hall sowie in der Umgebung rund um Schramberg.