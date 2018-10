Schramberg Woher kommt mein Name?

Schramberg. Der Familienname Schaub kommt in Deutschland gut 8000-mal und damit überdurchschnittlich häufig vor. Schwerpunkte der Verbreitung sind die Landkreise Bad Kissingen und Kassel, aber auch im Ortenaukreis ist der Name ziemlich häufig. Darüber hinaus ist der Name auch im Schweizerischen südöstlich von Basel beheimatet. Varianten des Namens gibt es viele: Schaupp, Schauppel, Schaupper, Schauber, die schwäbische Variante Schaible und die südalemannischen Scheuble und Schäuble.