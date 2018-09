Schramberg Woher kommt mein Name?

Die Grüner im St. Blasien des 17. Jahrhunderts, damals meist Griener und Greiner geschrieben, blicken auf eine Einwanderungsgeschichte zurück. Sie waren Teil einer weitverzweigten Familie von Glasmachern, die ursprünglich aus Schwaben stammte. In Thüringen trugen die Greiner zum Aufbau der Glashütten bei, aber auch in den Glashüttenregionen in Böhmen und im Erzgebirge fanden sie ihre Heimat. 1628 stirbt in St. Blasien ein aus Schlesien stammender Johannes Greiner. Die Herkunft des Namens ist nicht eindeutig. Mittelhochdeutsch grien "Sand, Kies" liegt angesichts des Umgangs mit Glas, bei dessen Herstellung Sand eine bedeutende Rolle spielt, nahe. Allerdings kann auch die Herkunft von mittelhochdeutsch grinen "den Mund verziehen, weinen, brüllen, keifen, zanken" nicht ausgeschlossen werden.