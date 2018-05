Schramberg. Der Familienname Reiner kommt in Deutschland ungefähr 6500-mal vor und ist damit recht häufig. Auch im Elsass ist der Name verbreitet. Er ist ein patronymischer Name und vom germanischen Rufnamen Regin-her, Rein-her (wörtlich "Rat des Heeres") abgeleitet (vergleichbar mit Reinhard, Reinhold). Reiner ist in ganz Süddeutschland gut belegt, besonders stark auch in Bayern (Straubing, Dillingen, Donau-Ries), dort auch in der Variante Rainer, die außerhalb Bayerns eher selten ist. In Baden-Württemberg ist der Name besonders stark vertreten in der Gegend südlich und westlich von Heilbronn, aber auch im Schwarzwald-Baar-Kreis, um Tuttlingen herum und etwas schwächer im Kreis Rottweil. Eine Margerethe Reiner ist um 1540 mit dem Lauterbacher Bauern und Lehensträger Georg Glenz verheiratet. Auch in der Triberger und Gutacher Gegend gibt es schon früh Reiner. In Schonach wirtschaftet 1608 ein Georg Reiner. Viele der Reiner im Schramberger Raum dürften den Maurer Hans Georg Reiner (verheiratet mit Maria Rapp) unter ihren Vorfahren haben. Hans Georg zog 1762 von Nußbach nach Lauterbach.