Schramberg Woher kommt mein Name?

In der Zeit der Entstehung vererbter Familiennamen lebte die große Masse der Bevölkerung in und von der Landwirtschaft. Vor Ort gab es daher in der Regel sehr viele Bauern. Das ist der Grund, warum andere aus Berufsbezeichnungen entstandene Familiennamen wie Müller, Schmidt und Schneider deutlich häufiger sind als der Name Bauer. Die Benennung bot schlicht nicht ausreichend Unterscheidungskraft. Zur Abgrenzung dienten mancherorts Beiwörter, woraus dann beispielsweise die Namen Neu-, Gäns-, Eich- oder Beckenbauer entstanden sind. Die Berufsbezeichnung Bauer wiederum geht auf althochdeutsch (gi)bur(o) zurück, was ursprünglich "der die gleiche Wohnstatt (bur) hat" bedeutete; im Wort Nachbar klingt das heute noch an ("naher Mitbewohner"). Seit dem elften Jahrhundert verschob sich die Bedeutung hin zu "Bewohner des Dorfes, Landwirt". Die Variante Baur ist typisch für den oberschwäbischen Raum. Darüber hinaus existieren einige Verkleinerungsformen wie Bäuerle, Bäurle oder Beuerle.