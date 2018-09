Schramberg Woher kommt mein Name?

In der Schramberger Gegend taucht der Name verhältnismäßig spät auf. Um 1610 herum wird zwar ein Conrad Clausmann als Bauer und Lehensträger im Tennenbronner Gersbach erwähnt, er hat allerdings offenbar keine männlichen Nachkommen in der näheren Umgebung hinterlassen. Richtig Fuß fassen konnte die Familie Klausmann in der Raumschaft Schramberg erst mit Adam Klausmann, der, vom Scherzingerhof in Mühlenbach stammend, 1803 "aufs Hardt" heiratete. Von ihm stammen die meisten heutigen Klausmann in Hardt und den umliegenden Orten ab. Sehr frühen Klausmann begegnet man (schon im 16. Jahrhundert) unter anderem in Schonach, Rohrbach und Wolfach.

Der Name ist eine der vielen Ableitungen vom Rufnamen Nikolaus. Parallele Namensbildungen sind bei den Familiennamen Thomann (zu Thomas), Heizmann bzw. Heinzmann (zu Heinz) und Rudmann (zu Rudolf) festzustellen.