Schramberg Woher kommt mein Name: Springmann

Sehr frühe Namensträger gibt es in Reinerzau; ein Jakob Springmann ist in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem dortigen Hanselesbauernhof genannt. In einer Amtsrechnung von 1572 wird ein Michael Springmann in Kaltbrunn erwähnt – anlässlich seiner Eheschließung mit der Lauterbacherin Magdalena Reuter, die sich in diesem Zuge von der Leibeigenschaft freikauft. Der erste Namensträger war der "am Spring", also an der Quelle Wohnende. Es ist folglich eine ähnliche Namensbildung wie bei den Moosmann erkennbar.