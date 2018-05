Schramberg Woher kommt mein Name: Neff

Die Neff sind besonders stark vertreten im Odenwald, die Neef in Südwestfalen und in der Umgebung von Zwickau. Der Raum Schramberg hebt sich nur leicht vom Durchschnitt ab. Eine Schweizer Spezialität sind die Varianten Nef und Näf, die in Deutschland praktisch nicht vorkommen. Entstanden ist er als Übername aufgrund einer Verwandtschaftsbeziehung: Der Neff ist schlicht und einfach der Neffe. Ein anderes Beispiel aus dieser Gruppe ist der Familienname Schwager.

Das Hornberger Lagerbuch von 1491 beschreibt auf dem Tischneck (Hardt) ein "Cunlin Nefen Gut". Um 1550 sind die Neff beziehungsweise Neef in der Talstadt und den direkten Nachbarorten schon recht zahlreich vertreten. Frühe Neff finden sich auch in Dornstetten. In den dortigen Musterungslisten sind 1558 ein Hans, 1660 ein Paulin und 1666 ein Peter genannt.

Die Vornamen Paul und Peter sind insofern interessant, als sie auch im Schramberger Familienzweig im 15. Jahrhundert überdurchschnittlich vertreten waren. Das könnte auf eine Verbindung der Dornstettener mit den Schramberger Neff hindeuten.