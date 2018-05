Schramberg Woher kommt mein Name: Hirt

Der Name changierte früher ständig zwischen Hirt und Hirth, je nach Zeitgeist und Vorlieben des jeweils zuständigen Pfarrers oder Schreibers. Auch der Ortsdialekt spielte eine Rolle. Dies gilt für viele Familiennamen. Erst mit Einführung der Standesämter in den 1870ern wurden genaue Schreibweisen festgelegt. Der Name Hirt ist von der Berufsbezeichnung des Viehhüters (Hirte) abgeleitet. Frühe Vorkommen finden sich in der ganzen Gegend, ohne dass jeweils Verknüpfungen hergestellt werden können. In Lauterbach lebt um 1550 ein "Hirtten Hannß", offenbar ohne größere männliche Verwandtschaft in der Herrschaft Schramberg.

In Mönchweiler sitzt zur selben Zeit ein Urban Hirth. Auch in Dietingen, Dauchingen und insbesondere Irslingen finden sich Anfang des 17. Jahrhunderts zahlreiche Namensträger. Angesichts dieser Lage spricht alles für eine Namensentstehung am Oberlauf des Neckars.