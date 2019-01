Schramberg Woher kommt mein Name: Hall

Der Name ist an verschiedenen Stellen unabhängig voneinander entstanden. Daher gibt es frühe Namensträger über ganz Deutschland verstreut. In Baden-Württemberg war Donaueschingen ein frühes Zentrum der Hall. Ende des 16. Jahrhunderts leben dort ein Johannes und ein Jacobus Hall mit ihren Familien. Auch in Hüfingen, Aasen und Pfohren ist die Sippe spätestens im frühen 17. Jahrhundert beheimatet.

Der Familienname ist ein Herkunfts- beziehungsweise Wohnstättenname und verweist auf einen Ort mit Salzvorkommen. Auch der in der gleichen Gegend verbreitete Name Haller – mit Spitzenwerten in Aldingen unweit von Schwenningen – hat diese Geschichte. Möglicherweise sind die Familien Haller und Hall sogar weitläufig miteinander verwandt, wie dies auch bei den Fehrenbach beziehungsweise den Langenbach und ihren jeweiligen Namensvettern mit "-er" am Ende zu vermuten ist.