Schramberg Woher kommt mein Name: Broghammer

In Aichhalden und Tennenbronn heißen heutzutage circa zwei Prozent aller Einwohner so, was ein ausgesprochen hoher Wert ist. Der Name ist einer der selteneren Fälle mit singulärer Entstehungsgeschichte, also ungefähr das Gegenteil von Müller, Meyer und Schmidt. Streng genommen sind alle heutigen Namensträger miteinander verwandt und lassen sich auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen. Der Name leitet sich vom Gemarkungsnamen Brogen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ab, der früher auch Brogheim geschrieben wurde.

Broghammer ist also der Brogheimer und hat nichts mit dem Werkzeug des Hammers zu tun. Auf dem Brogen sitzen einer Urkunde von 1445 zufolge ein Wernher, ein Hennsslin und ein Wernlin "zu Broghan". Die weiteren Broghammer-Nennungen vor dem Jahr 1600 sind überschaubar, ganz anders als bei den Ginter, Neff, Langenbacher oder Seckinger, die sich schon früh und schnell ausgebreitet haben. Umso erstaunlicher, dass Broghammer heute zu den häufigsten Namen in der Talstadt und einiger umliegender Orte gehört.