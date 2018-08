Schramberg Woher kommt mein Name: Arnold

Er geht auf den alten Rufnamen Arnold zurück, welcher wiederum althochdeutsch arn- "Adler" und -walt "walten, herrschen" (vergleichbar mit "Verwalter") als Wortglieder enthält. Zur Verbreitung des Rufnamens trug die Verehrung des heiligen Arnold, Harfenspieler und Sänger am Hof Karls des Großen, bei.

Der Name ist an vielen Orten unabhängig voneinander entstanden. Beschränkt man sich auf den heutigen Landkreis Rottweil, sind allein hier schon an mehreren Orten sehr frühe Namensnennungen bekannt. Im Rottweiler Steuerbuch von 1441 wird beispielsweise ein Conrat Arnold genannt, 1460 war ein Henßlin Arnolt Hofbesitzer in Bösingen. Und auch auf dem Höfenhof im Lehengericht wird 1491 ein Hanns Arnolt als Lehensbesitzer erwähnt; er ist Vorfahr zahlreicher heutiger Familien mit Schiltacher Wurzeln. Auch in der ehemaligen Herrschaft Schramberg lebten schon um 1550 einige Arnold, unter anderem in Mariazell und auf dem Tischneck. Im Rahmen unserer Leser-Aktion "Woher kommt mein Name" erforscht Martin Dilger die Herkunft von Familiennamen. Wer mehr über seinen Namen wissen möchte, schreibt per E-Mail an redaktionschramberg@ schwarzwaelder-bote.de