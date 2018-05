Schramberg Wöchentlich 3000 Kilometer unterwegs

Schramberg. Mit der neuen Autofarbe weiß und dem Logo der Sozialstation sind sie gut erkennbar. Acht neue Fahrzeuge wurden angeschafft und auch die Fahrzeugmarke wurde gewechselt. Sieben VW Polo und ein VW Passat Allrad stehen den 14 Pflegemitarbeiterinnen nun für ihre Touren zur Verfügung, wobei das Allradfahrzeug für die Winter-Vorsorge steht, denn auch bei stark verschneiten Straßenverhältnissen sollen die teilweise entlegen wohnenden Kunden angefahren werden können.

Pflegedienstleiterin Tatjana Borda informiert, dass aktuell sechs Touren am Vormittag und zwei Touren am Nachmittag gefahren werden. Am Wochenende sind es drei Touren am Vormittag und zwei am Nachmittag.

Ziele sind Kunden in Schramberg-Tal, Lauterbach, Sulgen, Heiligenbronn, Waldmössingen, Aichhalden und Hardt. Hierbei kommen pro Woche etwa 3000 gefahrene Kilometer zusammen. Dabei werden rund 100 Kunden betreut.