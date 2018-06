Schramberg Wochenend und Schlägerei

Schramberg. "Zu jedem Wochenende gehört mindestens eine Schlägerei", sagt der Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Lederer. Und tatsächlich findet sich unter den Einsätzen auch dieses Mal wieder eine Körperverletzung.

Streitigkeiten

Diese hat in Alpirsbach stattgefunden, die Schramberger Polizeibeamten griffen unterstützend ein, da eigentlich die Freudenstädter Polizei zuständig ist. In Schramberg finden die Streitigkeiten am Wochenende häufig im Kneipenviertel entlang der Marktstraße statt, so die Erfahrung von Lederer. Am vergangenen Wochenende blieb es dort allerdings ruhig. Dafür wurde in der Talstadt privat heftig gestritten: In der Nacht von Freitag auf Samstag – und am Samstagnachmittag gab es die Fortsetzung. Die Gründe, warum die Bürger bei der Polizei vorstellig werden, sind breit gefächert, wie die Liste der Einsätze (die Polizei spricht von Vorkommnissen) von Freitag bis Sonntag zeigt (siehe Info-Kasten). "Sie verlangen von den Beamten eine hohe soziale Kompetenz", so Lederer. "Meine Kollegen müssen in vielen Bereichen ›sattelfest‹ sein. Sie tragen eine sehr hohe Ver-antwortung."