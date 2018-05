Schramberg Wo sind die Krankenakten geblieben?

Zwischen zehn und 20 Fälle habe es seit der Übernahme durch Helios gegeben, bei denen Akten nicht mehr auffindbar gewesen seien, sagt Andrea Schmider, Pressesprecherin der Helios-Klink in Rottweil auf Anfrage.

Die Unterlagen mit hochsensiblen Daten lagerten nach der Schließung zunächst noch im Keller des Schramberger Gebäudes und wurden 2013 an einen Dienstleister übergeben. Dieser sei auf die Archivierung von Patientendaten spezialisiert, so Schmider. "Akten, die die Aufbewahrungsfrist überschritten hatten, wurden direkt vor Ort in Schramberg vernichtet."

"Darf nicht passieren"