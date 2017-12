Schramberg Wirtschaftspreis für Stephanie Hirt

Schramberg/Oberndorf (ldw). Rombach dürfe mit den Anwesenden gleich zwei Ereignisse feiern: Einen Abschluss und einen Neuanfang – den schulischen Abschluss der Dualen Ausbildung von Industriemechanikern, Industriekaufleuten, Werkzeugmechanikern, Einzelhandelskaufleuten, Zerspanungsmechanikern, Verkäufern und die erstmalige Veranstaltung in der neuen Mensa, einem transparenten, offenen, bunten, Gebäude.

Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern stimmt

"Mutig", so könne man den Weg der jungen Absolventen und der jungen Architektin, die diese Mensa entworfen habe, in einem Wort zusammenfassen. Rombach wünscht den Absolventen in Beruf und Gesellschaft, mit ihrem Tun und Wissen eine bessere und friedvollere Welt mitgestalten zu können.