Schramberg Wird Öffentlichkeit bei Messerstecher-Prozess ausgeschlossen?

Angeklagter sticht sofort zu

Laut Anklage hat der 26-Jährige am 20. März 2019 gegen 15.29 Uhr das Schramberger Rathaus betreten und eine Sprudelflasche mit voller Wucht gegen die Aufzugtür geworfen. Aufgeschreckt durch den Lärm betrat der Kämmerer die Vorhalle und fragte, was denn los sei. Der Angeklagte habe geantwortet: "Am besten rufen sie gleich die Polizei." Daraufhin habe der 26-Jährige dem Kämmerer mit voller Wucht ein 10,4 Zentimeter langes, schwarzes Butterfly-Messer von unten nach oben in den Oberkörper gerammt. Der zur Tatzeit 62-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem wurde die Achselarterie vollständig durchtrennt.

Der Angeklagte hat wohl im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus steht im Raum.

Auch der damalige Schramberger Oberbürgermeister Thomas Herzog und Angehörige des Opfers verfolgten den Prozessauftakt.

Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird derzeit noch beraten.

Mehr über den Angriff auf den Kämmerer gibt es im Video: