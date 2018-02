Schramberg "Wir ziehen das jetzt durch"

Schramberg-Waldmössingen. Bis der einstimmige Beschluss allerdings gefasst wurde, gab es noch rege Diskussionen. Als Grund für die Verschiebung nannte Ortsvorsteherin Claudia Schmid Terminüberschneidungen mit Oberbürgermeister Thomas Herzog, da an diesem Tag zeitgleich ein von der Stadt organisiertes Wirtschaftsgespräch mit der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar stattfinde.

Stammtisch oder Frühschoppen

Gemäß der Gemeindeordnung müsse die Festlegung des Termins einer Einwohnerversammlung durch den Ortschaftsrat erfolgen, klärte Schmid auf. Rat Jürgen Moosmann regte einen zeitigen Stammtisch mit den Bürgern an, um eventuell noch weitere Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Dies, so Schmid, sei nicht möglich, da mit dem Termin gleichzeitig auch die Tagesordnungspunkte beschlossen würden. Rat Michael Schneider fand die Idee eines Stammtisches gut, die keine Konkurrenzveranstaltung darstelle. Der Stammtisch oder kommunale Frühschoppen sollte jedoch erst nach der Einwohnerversammlung stattfinden und dann auch öfters. Wie Ratskollege German Notheis sagte, sei er von Bürgern angesprochen worden, ob in der Einwohnerversammlung auch Fragen zu anderen Themen gestellt werden dürften.