Schramberg "Wir kennen die jeweiligen Stärken des anderen recht gut"

Herr Eisele, seit wann beschäftigen Sie sich mit der Regie von Theaterstücken?

Gespielt habe ich selbst schon seit meiner Jugend. Sowohl in der Theater-AG meiner eigenen Schule als auch in zwei anderen Gruppen. Mit der Regie habe ich erst zu Beginn meines Referendariats begonnen. Ich besuchte einen Grundkurs in Theaterpädagogik bei Ursula Weber in Sulz und habe später eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Theater- und Spielleiter bei Wolfgang Mettenberger in Heidelberg absolviert. Meine erste Inszenierung am Gymnasium war 2009/10 "Acht Frauen" von Robert Thomas. Seitdem wurde jedes Jahr ein Stück inszeniert und aufgeführt – mit Ausnahme von 2014. Damals erkrankte eine der Hauptdarstellerinnen vor der Aufführung für längere Zeit, sodass wir auf die Aufführung verzichteten. In der Theaterwerkstatt spiele ich seit 2013 als Ensemblemitglied mit.

Wie nutzen Sie die Arbeit an Theateraufführungen im Unterricht?