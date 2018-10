Schramberg Windige "Teppichreiniger" unterwegs

Die Masche ist nicht neu, vor den unseriösen Geschäften wird seit Jahrzehnten gewarnt und doch finden windige "Teppichreiniger" immer wieder Menschen, die auf sie hereinfallen. So auch wieder jüngst in Schramberg und aus Rottweil sind ebenfalls Fälle bekannt. Polizeibeamte haben Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen. "Es kam zu keinem Vertragsabschluss, da die Polizei bei der Rückgabe der Waren vor Ort war", so Aschenbrenner.

"Mit bunten Flyern und mit teils aggressiven Haustürgesprächen wird dem Kunden die angeblich hervorragende Kompetenz bei der schonenden Teppichwäsche oder der fachgerechten Reparatur von Teppichen weisgemacht", sagt der vereidigte Sachverständige Peter Renz. Ziel dieser Geschäftemacher ist es, Wäschen zu überhöhten Preisen durchzuführen.

Im aktuellen Fall sollte eine Teppichreinigung, vom Experten auf circa 250 Euro geschätzt, stolze 2500 Euro kosten. 30 Prozent Rabatt schon abgezogen. Zu den "Aktionstagen" gehörte auch ein Gutschein über 50 Euro und ein kostenloser Hol- und Bringservice. Wird solch ein "Schnäppchen" auf Flyern beworben, gebe es auch immer wieder Trittbrettfahrer.