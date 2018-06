Schramberg Wildwest-Manieren in der Südstadt?

Allein an den warmen Wochenenden im April, so die Stadtverwaltung, seien sechs mitgebrachte Grills von Mitarbeitern der Security-Firma beanstandet worden. "Die Eigentümer haben diese immer auf Anforderung des Wachdiensts gelöscht. In Einzelfällen wurden die Grills – nach Berichten der Anwohner – jedoch später wieder aufgestellt." Begünstigt werde die ungute Situation aufgrund der Tallage und der Windverhältnisse im Bernecktal: Geruch und Rauch ziehen direkt in die Gärten der Anwohner, so die Stadtverwaltung.

Deshalb schlägt die Stadtverwaltung den Stadträten vor, die Grillstellen abzubauen. Aber: "Grillen kann von der Stadtverwaltung bei gleichzeitiger Anmietung des Kiosks auf Gas- oder Elektrogrills genehmigt werden." Den Kiosk gibt es für eine Nutzungspauschale von 20 Euro. 2017 wurde er laut Stadtverwaltung neun Mal vermietet, 2018 bereits einmal, fünf weitere Reservierungen liegen vor.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Müll. Bestehende Behälter quellen oft über, Müllsäcke werden nachts von Wildtieren zerlegt. "Bis der Bauhof zur täglichen Leerung kommt, ist der Müll oft großräumig verteilt."

Und dann gibt es da noch die uneinsichtigen Hundebesitzer. Obwohl ein Verbot besteht, werden immer wieder Vierbeiner mit aufs Gelände genommen. Im vergangenen Sommer wurden deshalb die Gitter auf der Brücke zum Berneckstrand gewendet, damit Hunde Probleme haben, darüber zu laufen. Das Ergebnis sei, so die Stadtverwaltung, dass die Besitzer ihren Hund über die Brücke tragen.

Außerdem mussten laut Stadtverwaltung Anwohner wiederholt feststellen, dass Zäune überklettert, private Gärten durchquert und Beete zertrampelt sowie Garagen zugeparkt und privates Holz entwendet wurde. "Werden die Störenfriede darauf hingewiesen, haben die Anwohner nicht selten mit Pöbeleien zu rechnen."

Es gibt aber auch Anwohner, die der Betrieb am Berneckstrand nicht sonderlich stört. "Das Freibad hat viel mehr Lärm und Unruhe verursacht", heißt es beispielsweise.