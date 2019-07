Schramberg Wiki für Fünf-Täler Stadt geht online

Jeder kann mitmachen und neue Texte auf dem Internetportal einstellen oder vorhandene erweitern: "Einen Account, am besten unter seinem Klarnamen, erstellen und loslegen", erklärt Urbat. "Quellenangaben nicht vergessen", ergänzt er. Auch Fotos können hochgeladen werden. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Beiträge können aber auch per E-Mail an hallo@schrambergwiki.de eingereicht werden. Die Administration macht Urbat zur Zeit alleine, sucht dafür aber noch weitere Ehrenamtliche, die diese Aufgabe übernehmen.

Sämtliche Versionen eines Artikels seien auch im Nachhinein in der Versionsgeschichte einsehbar, da diese gespeichert werden. "Vandalismus" (zum Beispiel beleidigende Einträge) könnte so problemlos mit einem Mausklick rückgängig gemacht werden. "Die Qualität der Inhalte kann also nur steigen, nicht sinken", versichert Urbat. Er wünscht sich, dass die Bürger, Vereine, Stadtverwaltung, Kirchen oder die Lokalredaktion des "Schwarzwälder Boten" das System nutzen. "Es wäre schön, wenn sie alle einspeisen", ermuntert er. Für die Zukunft könne man darüber nachdenken, ob nicht ein Verein die Trägerschaft übernehme, um die Nachhaltigkeit des Systems zu sichern.

Urbat, der das Schrambergwiki am 26. Mai online gestellt hat, erbringt seinen Einsatz ehrenamtlich. Der Schramberger hat einen Universitätsabschluss als Diplom-Lebensmittelchemiker. Zur Zeit studiert er Medizin an der Universität Freiburg, wohnt aber in Schramberg, wo er sich auch in den Vereinen engagiert –­zum Beispiel in der Stadtmusik, dort spielt er Posaune.

