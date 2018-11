Schramberg Wie weiter nach mittlerer Reife?

Schramberg-Sulgen. Das Berufliche Gymnasium in Sulgen führt nach dem Abschluss der mittleren Reife in drei Jahren zum Abitur. Der Abschluss berechtigt zum Studium in allen Fächern und an allen Hochschulen sowie Universitäten. In Sulgen werden dabei das Profil Umwelttechnik (Technisches Gymnasium) und das Profil Gesundheit (Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium) angeboten. Eltern und Jugendliche sind am Montag, 26. November, 19 Uhr, zu einer Infoveranstaltung in die Mensa der Beruflichen Schulen eingeladen.