Schramberg Wie sieht neue Fußgängerzone aus?

Kurzer Rückblick: Bereits im März 2016 sind dem Gemeinderat grundsätzliche Planungsüberlegungen für den Bereich An der Steige, Paradiesgasse, Mühle-grabenweg und Hirsoner Platz vorgestellt worden, nachdem die Sanierung des ersten Bauabschnitts der Fußgängerzone (Marktstraße) abgeschlossen war. Im Sommer 2017 kam das Thema erneut auf die Tagesordnung. Dabei regte der Frauenbeirat zentrumsnahe Familienparkplätze auf dem Hirsoner Platz an. Anlieger wandten sich mit einem offenen Brief an die Stadtverwaltung. Ihr Ziel: ein attraktiver Platz – entweder zum Parken oder als Mehrwert mit einer "innovativen Gestaltung".

Aus der Sitzungsvorlage ergibt sich nun, dass im gesamten Planungsbereich das bestehende Porphyrpflaster ausgebaut und durch Granitpflaster ersetzt werden soll. "Spielpunkte, Grünflächen, Podeste und die Rinnenführung werden gegenüber dem Bestand neu angeordnet, beziehungsweise erneuert", so die Ausführungen. Die Straßenbeleuchtung soll analog der Marktstraße erneuert werden.

Gegenüber der bisherigen Planung gibt es beim Hirsoner Platz eine grundlegende Änderung in der Oberflächengestaltung. Diese soll in Anlehnung an den Hirschbrunnenplatz gehalten werden. Die zentrale Platzfläche erhält einen geschliffenen Betonwerksteinbelag, der eine Aufwertung zum Beton-Standardpflaster darstelle und das Stellen eines Festzelts ermögliche. Einbauten wie Bänke oder Spielgeräte können im Bedarfsfall abgebaut werden. Zur weiteren Ausstattung gehören Pflanztröge und Bänke.