Schramberg Wie Ochs und Esel an die Krippe kamen

Schramberg . Boris Pfeiffer, bekannt als Autor der Kinder-Krimi-Serie "Die drei ???", hat diese Stück für die Schramberger Kirchengemeinde geschrieben. Nun wird es in Form eines Lesespiels in verteilten Rollen von Jugendlichen aufgeführt. Begleitet wird die Inszenierung von Chorgesang, Solo-Sopran und Orgel. Tiere spielen in dem Stück die wesentliche Rolle. Es treten auf: Ein eitler Pfau, ein listiger Fuchs und ein mächtiger Löwe. Dazu gesellen sich ein Ochs und ein Esel, die schuften müssen und ausgenutzt werden. Ein Direktor befehligt das Ganze und kommandiert vor allem Ochs und Esel von der Kanzel herab. Mit dabei sind auch Maria und Josef, die sich mit den Wirten auseinandersetzen müssen, um ein Quartier zu bekommen: Es bleibt nur ein Stall, in dem das Kind zur Welt kommt. Doch ein Engel lässt nicht etwa den Pfau, den Fuchs oder den Löwe an die Krippe, sondern Ochs und Esel. Autor Boris Pfeiffer liest am Montag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schramberg aus einem seiner neuesten Bücher aus der Serie "Die drei ???". Auch Erwachsene sind eingeladen. Schüler haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro.