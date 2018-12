Schramberg Wie Ochs und Esel an die Krippe kamen

Wahrscheinlich verdanken wir Ochs und Esel dem Propheten Jesaja, heißt es in der Ankündigung. Im Kapitel 1, Vers 2, steht: "Jeder Ochs kennt seinen Herrn und jeder Esel die Futterkrippe seines Meisters". Ochs und Esel wurden also zu Bildern derer, die ihren Herrn kennen und ihn nicht vergessen haben. Diese theologische Begründung allein dürfte aber nicht zu der Beliebtheit der beiden Tiere an der Krippe geführt haben. Beide sind Arbeitstiere. Der Ochse arbeitet ruhig, kraftvoll und mit großer Ausdauer. Der kleine Esel ist Reit- oder Zugtier und Lastenträger. Daneben und vor allem ist er aber ein Tier des Friedens. Auf einem Esel zieht Jesus später in Jerusalem ein, zum Zeichen, dass er ein "Friedensfürst" ist. Auch der einfache, abhängige Mensch musste schuften wie ein Ochse, wurde ausgenützt wie ein Esel. Er konnte geduldig im Geschirr gehen oder aufschreien und sich mal störrisch zeigen; letztendlich musste er doch tun, was die Herren verlangten. Doch nicht die stolzen Rosse und Dromedare durften nahe bei dem kleinen Kind – dem wahren Herrn der Welt – verweilen und ihm Wärme und Behaglichkeit schenken, sondern sie, die Dummen: der Ochs und der Esel.

