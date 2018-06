Schramberg Wie Ärger uns hilft, das Leben zu meistern

Ärger mögen wir in der Regel nicht. Deshalb versuchen wir ihn zu vermeiden. Der eine mehr, der andere weniger, heißt es in er Ankündigung. Auch wird Ärger unterschiedlich empfunden. Was den einen auf die Palme bringt, löst bei einem anderen vielleicht ein Schmunzeln aus. Für alle gibt es jedoch genug Situationen, in denen man sich ärgert. Wäre es nicht hilfreich, wenn dieser Ärger nützlich wäre? Wie unterscheidet man unberechtigten Ärger von Ärger über tatsächlich widerfahrenes Unrecht? In ihrem Vortrag wird Margot Muz, die seit zehn Jahren als ausgebildete christliche Lebensberaterin sowohl in eigener Praxis als auch in Einrichtungen arbeitet, mit ihrem Wissen und Erfahrungsschatz Impulse setzen.

Das Frauenfrühstück beginnt mit einem Frühstücksbuffet und Zeit für private Gespräche am Tisch, bevor die Referentin das Thema gestaltet. Jederfrau ist eingeladen, ohne Anmeldung daran teilzunehmen.

Eine Kinderspielecke und ein großer Büchertisch werden angeboten. Für das Frühstück und den Vortrag wird ein freiwilliger Kostenbeitrag erbeten.