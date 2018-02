Schramberg Wetterkapriolen bei Da-Bach-na-Fahrt

Schramberg - Bei einem Wechselbad von Sonne und Schnee freuten sich wieder tausende Zuschauer über die Fahrt der Zuber durch die Schiltach. Wie immer kam als erstes die Stadtmusik als Schwarzfahrer die Schiltach runter, liegend den Narrenmarsch spielend. Allerdings schon in den Roßgumpen ohne die Saxophon-Spieler, die ihren Kollegen hinterher liefen und dann schwammen, den Narrenmarsch im Duo spielend. Die Zuschauern lachten und johlten das erste Mal so richtig, auch denen auf der Ehrentribüne gefiel es. Sichtlich auch der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Oberbürgermeister Thomas Herzog an ihrer Seite war sicher ein guter Erklärer. Volker Kauder kennt das alles schon, kommt trotzdem immer wieder, weil es so toll ist. Auch Landtagsmitglied Gerhard Aden zeigte Präsenz und war sehr angetan.