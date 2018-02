Schramberg Werner Worpitz spendet 164 Mal sein Blut

Eigentlich ist der Geburtstag ein Anlass zum Feiern. Vor allem, wenn man sich gesundheitlich in so guter Verfassung befindet wie Werner Worpitz. Weil er am Dienstag 73 Jahre alt wurde, muss er sein jahrzehntelanges Engagement zum Wohl der Allgemeinheit beenden, was er sehr bedauert.

Aus diesem Grund fuhr der seit 1994 im Gewann Heuwies in Sulgen wohnende Mehrfachspender extra nach Villingen zu seiner letzten Blutspende, da der Termin in Waldmössingen am 26. Februar ein paar Tage zu spät kam. Gerne hätte der gebürtige Seedorfer die 175 noch vollgemacht, wofür er nur etwa zweieinhalb Jahre gebraucht hätte. Insgeheim hatte er auf eine Ausnahmegenehmigung gehofft, weil er mit "0" und Rhesusfaktor "negativ" eine seltene Blutgruppe hat. Ein Anruf beim Blutspendendienst in Baden-Baden half jedoch nichts.

Obwohl der 73-Jährige viele Urkunden und Auszeichnungen aufbewahrt hat, kann er sich an seine erste Blutspende nicht mehr genau erinnern: "Das muss wohl 1967 in Dunningen gewesen sein. Denn ein Jahr später wurde ich bereits für dreimaliges Spenden mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet."