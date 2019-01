Schramberg-Sulgen. Ein musikalischer Leckerbissen soll bei der traditionellen "Geburtstagsfeier für Alle" des Frohen Alters allen Interessenten am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr im Pfarrhof geboten werden. Der Sänger Werner Worpitz, der durch seine früheren Beiträge im Fernsehen bekannt ist, wird mit seinen Liedern erfreuen und immer wieder auch Gelegenheit zum Mitsingen geben. Dazu werden laut Mitteilung besinnliche und lustige Beiträge Abwechslung bringen. Für die Kaffeepause wird um Kuchenspenden gebeten. Diese können am Mittwoch von 9 bis 10 Uhr im Pfarrhof abgegeben werden. Wer bei diesem Schnee abgeholt werden will, kann sich melden im Pfarrbüro, Telefon 07422/82 63, oder bei Hubert Haas, Telefon 07422/61 10.