Schramberg Werden Katzen in Waldmössingen misshandelt?

Bislang sind vier solcher ölverschmierten Katzen in schlechter Verfassung in die Praxis von Tierarzt Christian Biewer in Fluorn-Winzeln gebracht worden – eine am Montag dieser Woche, drei in der Vorwoche. Alle wurden von Anwohnern in Waldmössingen oder dort Beschäftigten gefunden.

Biewer bestätigt, dass das Öl wie Dieselkraftstoff roch. "Sehr schädlich für die Katzen ist, dass sie das verschmierte Fell ablecken", erklärt Biewer. Drei der Katzen seien ins Tierheim gekommen, um eine kümmere sich der Anwohner, der sie aufgefunden habe.