Schramberg "Werde nicht durchschnittlich"

Angelika Flaig nutzte mit Hilfe von Stadtarchivar Carsten Kohlmann den günstigen Augenblick, den historischen Plan des alten Schlosses und der großen Parkanlage einzusehen und Elemente für eine Installation zu nutzen. "Kunst geht aus sinnlicher Wahrnehmung hervor", bestätigte Irmgard Sedler in ihrer Ansprache auch darin einen entscheidenden Augen-Blick. Die Zeit werde in Lithografien mit Materialdruck mit dem Motiv der Uhr als Hommage an die Uhrenstadt und als Huldigung an den Mechaniker der Weltuhren Philipp Matthäus Hahn dokumentiert.