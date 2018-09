Schramberg Werbefläche über 800 000 Kilometer

Selbstbewusst, traditionell, mit einem kräftigen Schwung in die internationale Welt des wirtschaftlichen Miteinanders, so verkörpert das fahrende Schwarzwaldmädel vor allem das heimische Gewerbe und die Industrie, ist die Ansicht der Stadt. Aber auch die Natur komme nicht zu kurz, habe in mancherlei Hinsicht den Weg zur Bodenständigkeit geebnet und sei Teil der Grundlage für die herausragenden touristischen Angebote.