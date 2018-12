Schramberg Wenn aus "Car Wash" auf einem Mal "Superstition" wird

Saxofonist Arno Haas brillierte in gewohnter Manier mit klarem, schnörkellosem Sound und großer Vielseitigkeit. Er verzauberte das Publikum mit zahlreichen Solopartien – egal ob mit rauem, heiseren Tenorsound in Chaka Khans "Tell Me Something Good", den warmen Klängen des Alt-Saxofons in seiner Eigenkomposition "Chick Flick" oder dem beinahe oboenhaften Sound, den Haas seinem Sopran-Saxofon während Rahsaan Pattersons Soulballade "Where you are" entlockte.

Auch der Schramberger Pianist und Keyboarder Sevan Gökoglu sowie Bassist Alvin Mills, die beide quasi zur Stammbesetzung der Band um Arno Haas gehören, waren mit von der Partie. Gökuoglu, der schon mit Xavier Naidoo und Max Mutzke auf der Bühne stand, sorgte für viele meisterhafte Soloimprovisationen und – nicht minder beeindruckend – für dezente, perfekt abgestimmte Begleitungen. Alvin Mills bewies eindrucksvoll, was man aus einem Bass herausholen kann. Neben einigen virtuosen Solopartien und prägnanten Basslinien – das wohl prägendste Merkmal des Funk ist der dem Gesang an Präsenz und Melodik ebenbürtige Bass – koordinierte Mills souverän die Rhythmusgruppe der Band, steuerte Übergänge und Tempowechsel.

Mit Ralf Gustke, dem Schlagzeuger der Söhne Mannheims, war auch an den Drums ein hochkarätiger Musiker vertreten, der nicht nur mit virtuosen Soloeinlagen brillierte.

Das ganze Können der Musiker zeigte sich vor allem in den langen Improvisationen, in denen sie sich oft sogar ganz vom zuvor begonnen Song lösten. So wurde beispielsweise aus Rose Royces "Car Wash" – dem letzten Stück des Abends – irgendwie Stevie Wonders "Superstition", ehe das Ganze dank Sevan Gökoglu mit den letzten Akkorden von "Auld Lang Syne" endete.

Der Abschied war es dann aber doch noch nicht ganz – ohne Zugabe ließ das Publikum die Musiker selbstverständlich nicht nach Hause.