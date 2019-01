Schramberg Wem gehört dieser herrenlose Hund?

Schramberg - Eine Überraschung hat am Donnerstagnachmittag in der öffentlichen Toilette am Verwaltungsbau der Schramberger Wohnungsbau GmbH auf einen Mann gewartet, als dieser eintreten wollte und die Tür öffnete: Ein kleiner, herrenloser Hund, der die offene Tür nicht zur Flucht und Suche nach seinem Herrchen nutzte, sondern sichtlich orientierungslos einfach dablieb. Vom Besitzer keine Spur.