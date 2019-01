Schramberg Weltladen-Team versorgt auch die närrischen Besucher

Ein vereinbart größerer Teil vom Erlös als sonst üblich geht direkt an die Hersteller in den Entwicklungsländern, die dadurch in die Lage versetzt werden, die Produktion weiter auszubauen und somit neue Arbeitsplätze und Perspektiven im eigenen Land zu schaffen. Deshalb werden im Weltladen in Schramberg auch immer wieder derartige Unternehmungen und ihre Produkte vorgestellt. So gibt es beispielsweise aus den Anbaugebieten für Kaffee in Guatemala hoffnungsvolle Beispiele.

Das alles ist nur möglich, wenn ein gutes Verkaufsteam im Weltladen Dienst tut. In der Besprechung in der vergangenen Woche wurde die nötige Bereitschaft dafür signalisiert. Zudem wird es auch im Jahr 2019 wieder Sonderaktionen geben. So wird der Weltladen am Fasnetsmontag in der Nähe des Ziels der Da-Bach-na-Fahrt den närrischen Besuchern Getränke, eine warme Suppe, Kaffee und Kuchen anbieten.

Im Laufe des Jahres gibt es auch wieder eine Kaffee- und später eine Schokoladenverkostung, bei der zu den fair gehandelten Produkten und ihren Anbau- und Verarbeitungsbedingungen informiert wird.