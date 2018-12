Schramberg Weiterplanen beim Schulcampus

Schramberg. Ein Weiterplanen auf bisheriger Basis empfahl der Verwaltungsausschuss hinsichtlich des Schulcampus. Dabei erfolgt eine erste Phase der Umsetzung auf städtischen Grundstücken, anstelle der ersten Planungen bei denen die Peter-Meyer-Schule nicht in den Komplex einbezogen war, soll jetzt ein neues Verbundgebäude erstellt werden. Der Fachbereich Umwelt und Technik werde jetzt in die Vertiefungsplanung zur modularen Vorgehensweise gehen, kündigte Fachbereichsleiter Rudolf Mager an.