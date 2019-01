Schramberg (sw). Zu einem weiteren Hangrutsch ist es am späten Montagabend im Bereich der Erhard-Junghans-Straße in Schramberg gekommen. Von einem Hang oberhalb des Parks und unterhalb der Straße war Schwemmgut auf den Fußweg zwischen Sonnenberg und Amselstraße gelangt. Dieses wurde von einem Bagger des Bauhofs entfernt. Aus Sicherheitsgründen wurde zudem der Park der Zeiten gesperrt. Diese Sperrung soll nach Worten von Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager bis voraussichtlich zum Wochenende dauern, da Sicherungsmaßnahmen an dem Grundstück erforderlich seien. Im oberen Bereich dieser Fläche war auch der Zaun weggebrochen, eine provisorisch aufgestellte Barriere war ebenfalls in Richtung Tal gerutscht.