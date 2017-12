Mit einem Lichtertanz der Kinder der Tagesstätte Eckenhof wurde der fünfte Schramberger Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz eröffnet. Dazu merkte Oberbürgermeister Thomas Herzog an, dass die Stadt auch künftig an dem Markt festhalten wolle. Im Anschluss umrahmte ein Flötenquintett das Geschehen und die Sänger der Chorgemeinschaft "Frohsinn" sowie Confetti-Chor und das Vocalisensemble der Musikschule stimmten passende Weisen an. Den musikalischen Abschluss des Abends bildete der Musikverein Sulgen. Heute, Samstag, ist der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet, um 14 Uhr wird der große erzgebirgische Stollen aus der Partnerstadt Glashütte angeschnitten. Morgen, Sonntag besteht von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, den Markt zu besuchen. Foto: Wegner