Schramberg Weihnachtsbotschaft auf Augenhöhe

Pfarrer Eberhard Eisele bewertete die 15. Sonderausstellung als schöne Krippenerfahrung für Groß und Klein. Die Krippen mit so viel Liebe zum Detail aufzubauen habe den Mitglieder viel Engagement abverlangt. Roming habe ihm die Idee eines Kinderkrippenhauses schon länger geschildert.

Allerdings sei er jetzt von der Größe überrascht, da er sich eine kleine Puppenstube vorgestellt habe. Als Erwachsener müsse man sich beugen, um die neun Szenen betrachten zu können.

In die Ausstellung führte Pfarrer Ewald Werner ein. Wie er feststellte, werde Jesus oft als Kind in der Krippe oder in den Armen seiner Mutter bildlich dargestellt. Das Kind in der Krippe sei nicht im Palast zur Welt gekommen, sondern im einfachen Stall von Bethlehem. Diese revolutionäre Aussage sei ein Ärgernis für die weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten gewesen, weshalb sie bis um 1700 Krippenausstellungsverbote in den Kirchen erlassen hätten. Dass sie jetzt ausgestellt werden, sei ein Grund zur Freude, betonte Werner.

Weitere Informationen: Die Sonderausstellung "Kinderkrippenhaus und Miniaturkrippen" dauert bis 16. Januar und ist täglich (außer Heiligabend und Silvester) von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.