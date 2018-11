Schramberg Weihnachtsbaum steht an seinem Platz

Schramberg. Der imposante Weihnachtsbaum, der seit gestern morgen vor dem Rathaus steht, hat eine vergleichsweise kurze Strecke zurückgelegt. Nicht wie etwa der Kanzlerinnenbaum, der diese Woche von Hechingen (Zollernalbkreis) nach Berlin transportiert wird, was viele kritisch kommentieren.

Der Schramberger Weihnachtsbaum jedenfalls wurde in der Rochus-Merz-Straße 7 gefällt und in knapp einer Viertelstunde an seinen neuen prominenteren Platz gebracht.

Startschuss der Fäll-Aktion war um acht Uhr. Die Mitarbeiter des Bauhofs mit ihrem technischen Leiter Karl-Heinz Mauch rückten mit Radbagger, Säge und einem Transporter (Kipper) an. Einige Bewohner des Hauses, auf dessen Grundstück der Baum stand, verfolgten das Schauspiel. Manchen wird der Baum fehlen, andere freuen sich über die freie Sicht. Eigentümer und Baumspender Peter Tepassé, selbst Forstwirt, verfolgte die Fällung. Für ihn sei es eine schöne Geschichte, den Weihnachtsbaum zu stellen.