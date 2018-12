Schramberg Weihnachten im Heimathaus

Die Krippenausstellung kann zusätzlich am 23., 28. sowie 30. Dezember und letztmals an Dreikönig, 6. Januar, besucht werden. Am Sonntagnachmittag, 30. Dezember, werden im Heimathaus zusätzlich weihnachtliche Weisen angeboten. Eine Stubenmusik aus St. Georgen und eine Kleingruppe um "Bob" Hilser werden alte weihnachtliche Musik erklingen lassen. Ergänzt von weihnachtlichen Geschichten und Erinnerungen wird das Heimathaus von weihnachtlicher Atmosphäre erfüllt sein. Der Eintritt ist frei.