Schramberg Weiher-, Wald- und eine Wiesenquelle

Um eventuell vorhandene krankheitsauslösende Bakterien zu entfernen, wird das Wasser anschließend durch eine Ultrafiltrationsanlage geführt. Diese besteht aus sehr feinen Röhrchen – Bartsch vergleicht sie mit eng nebeneinander liegenden Spaghetti – durch die das Wasser gepresst wird. Bakterien und Schmutz werden während dieses Prozesses abgefangen.

Zwar ist das Wasser dann frei von Erregern, um allerdings einen Befall mit Keimen während des weiteren Transports des Wassers zu vermeiden, wird zur Sicherheit eine geringe Menge Chlor beigesetzt. Auf der Hub entfällt dieser Schritt aufgrund der außergewöhnlich hohen Qualität des Quellwassers. Anschließend wird das Wasser in schwimmbeckenähnliche Reinwasserbehälter geleitet, um dann mit einer Pumpe in den Hochbehälter am Judenbosch befördert zu werden. Dort wird das Wasser gespeichert und je nach Bedarf an die Haushalte in Tennenbronn verteilt. 25 Kubikmeter Wasser werden auf diese Weise pro Stunde bearbeitet. Eine Ausnahmesituation gibt es jährlich: Wenn die Becken im Schwimmbad erstmals befüllt werden, wird die Aufbereitung auf 27 Kubikmeter hochgefahren.

Das zugesetzte Chlor verflüchtigt sich normalerweise auf dem Weg zu den Verbrauchern weitgehend. Werden große Mengen Wasser in die Becken im Schwimmbad gefüllt, erhöht sich der Durchlauf im gesamten Wassernetz und der Chloranteil am heimischen Wasserhahn ist etwas höher als gewohnt. Menschen mit einem sehr sensiblen Geruchssinn können also durch Schnuppern am Leitungswasser von zu Hause aus erkennen, wann die Badesaison in Tennenbronn beginnt.