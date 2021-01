Nein, es ist kein Tennenbronner Starter der (abgesagten) Schramberger Da-Bach-na-Fahrt, der hier in den Fluten der Schiltach im Bernecktal unterwegs ist. Diese ähnelt derzeit entfernt dem Münchner Eiskanal, und der Kanute erinnert auch eher an olympische Spiele als an ein fasnächtliches Spektakel. Aber man weiß ja nie, was in zwei Wochen so sein wird.Foto: Ziechaus