Schramberg. Mit einem großen Schrecken hat die neue Woche für Ramona Schwenk begonnen: Als sie am Montagmorgen ihr Ladengeschäft in der Hauptstraße betrat, stand überall das Wasser. Grund ist offensichtlich ein Defekt an der Wasserleitung im Obergeschoss. Seit Juli vergangenen Jahres bietet die Aichhalderin in ihrem "Kreativ-Shop" Selbstgemachtes an. Bis der Schaden behoben ist, geht der Verkauf in Aichhalden, Kirchplatz 7, weiter. Foto: Zeger